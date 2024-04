Japanse plaats is toeristen beu die berg Fuji fotograferen en plaatst scherm

Als je als toerist de beroemde berg Fuji in Japan wil zien, dan is de plaats Fujikawaguchiko een plek waar je haast niet omheen kan. Maar de lokale autoriteiten ervaren ook de negatieve gevolgen van het massatoerisme. Een populaire plek waar vakantiegangers massaal naartoe gaan om foto's te maken van de fotogenieke berg wordt binnenkort afgeschermd.

De bouw van een netconstructie (2,5 meter hoog en 20 meter lang) begint volgende week. Hiermee moeten de toeristen worden geweerd uit de omgeving van een Lawson-supermarkt.

Op dak van tandarts

De berg Fuji, de hoogte berg van Japan, kan op veel plekken worden gefotografeerd, maar dit gezichtspunt is met name populair. Dat is omdat het voor veel mensen twee typisch Japanse symbolen combineert: een filiaal van de bekende Lawson-supermarktketen en de berg zelf, misschien wel hét symbool van het Oost-Aziatische land.

Een lokale functionaris zegt dat de maatregel noodzakelijk is. "Het is betreurenswaardig dat we dit moeten doen omdat sommige toeristen de regels niet respecteren, door rommel achter te laten of de verkeersregels te negeren", zegt hij tegen persbureau AFP.

Voornamelijk buitenlandse toeristen verdringen zich op de smalle stoep voor de winkel en zijn vaak doof voor herhaalde waarschuwingen van verkeersagenten. Ze parkeren soms zonder toestemming bij een tandheelkundige kliniek en klimmen op het dak om de perfecte foto te maken, aldus de functionaris.

Geisha's lastiggevallen

Het toerisme in Japan heeft een vlucht genomen na de opheffing van de coronabeperkingen en heeft recordaantallen bereikt, met drie miljoen bezoekers in maart, het hoogste maandelijkse cijfer sinds de aantallen worden geregistreerd.

De buitensporige toestroom van bezoekers en hun soms ongewenste gedrag hebben geleid tot meerdere maatregelen in het land. Op de berg Fuji zelf vragen de autoriteiten vanaf deze zomer een toegangsprijs. Daarnaast is er een maximumaantal bezoekers voor de belangrijkste wandelroute om de vulkaan te beklimmen.

In Kyoto worden toeristen geweerd uit de smalle straatjes van de geishawijk, nadat geishavrouwen werden lastiggevallen door bezoekers die foto's van ze maakten en ze aanraakten zonder toestemming.

Cruiseterminal Amsterdam

Ook elders ter wereld worden de negatieve gevolgen van massatoerisme steeds zichtbaarder. Zo moeten vanaf gisteren dagjesmensen die de Italiaanse stad Venetië bezoeken voor het eerst entreegeld betalen.

Ook Amsterdam kampt met wat de stad "overtoerisme" noemt. Zo mogen geen nieuwe hotels meer worden gebouwd en mag het aantal hotelovernachtingen per jaar niet boven de 20 miljoen uit komen. Eerder zei Amsterdam cruiseschepen uit de buurt van de binnenstad te willen weren en de cruiseterminal aan het IJ te verhuizen.