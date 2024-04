Slechter weer op Koningsdag dan op Koninginnedag? 'Ik was zelf ook verrast'

Elk jaar weer kou en regen tijdens Koningsdag op 27 april, terwijl Koninginnedag op 30 april vroeger altijd zonovergoten was. Is dat een niet op feiten berustend gevoel bij veel mensen, of is het weer op Koningsdag ook echt slechter dan voorheen op Koninginnedag, slechts drie dagen later?

"Ik ben voor mezelf tot een vrij verrassende conclusie gekomen", zei weervrouw Roosmarijn Knol, die het uitzocht, in radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. "Je zou misschien denken: wat maken die drie dagen nou uit? Maar als je naar de weerstatistieken kijkt, blijkt dat er wel degelijk verschil zit tussen de dagen."

Hoe zit dat dan? "Op 27 april is het gemiddeld genomen 15 graden en op 30 april is dat ruim 16 graden. 27 april is dus maar liefst een graad kouder dan 30 april", aldus Knol. "Daarnaast regent het ook meer op die dag. Dus op meerdere vlakken is het echt minder weer op Koningsdag dan op Koninginnedag."

Knol was daardoor zelf ook verrast. "Ik dacht dat het misschien om een paar tienden graden zou gaan. Niet om ruim 1 graad. Dat is echt een behoorlijk verschil."

'Niet één duidelijke oorzaak'

Dat het kouder en natter is op 27 april is moeilijk te verklaren, zegt Knol. "Het zou kunnen dat die dag nog wat dichter tegen de winter aan zit en dat het daarom dan wat wisselvalliger is. Je zou ook kunnen zeggen dat het de afgelopen jaren wat warmer is geworden en dat de atmosfeer meer vocht bevat. Dat is ook de trend die we met klimaatverandering steeds zien. Maar er is niet één duidelijke oorzaak."

Overigens liggen de warmste 27 en 30 april niet ver uit elkaar, zegt Knol. "De warmste Koninginnedag was namelijk in 1993, toen werd het 27 graden. De warmste 27 april was in 2007, toen het 27,3 graden werd. Dat was alleen nog geen feestdag. De warmste Koningsdag was 2020 met 20,3 graden."