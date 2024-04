Financiële situatie voetbalclubs niet florissant: 'Te veel focus op korte termijn'

Volgens Van der Burg zorgt dit ervoor dat bestuurders zo nu en dan beslissingen nemen die bij supporters goed zullen vallen. "Het kopen van spelers bijvoorbeeld."

Dat bestuurders "soms ijdel" zijn en daardoor bij sportieve successen op de voorgrond treden, helpt volgens Van der Burg niet.

De universitair docent beklemtoont dat het logisch is om sportieve prestaties als uitgangspunt te nemen. Dat is immers waar het om draait bij een voetbalclub. "TV-gelden zijn steeds belangrijker geworden en die worden op basis van de ranglijst verdeeld." Desalniettemin hoopt hij dat financiële discipline belangrijker wordt in de voetbalwereld.

Gulikers zegt dat de prikkel om zuinig te zijn, ontbreekt. "Een fenomeen dat in de financiële wereld bekendstaat als 'moreel risico'. De geschiedenis leert ons dat er altijd wel een redder is in de vorm van een rijke investeerder of overheidssteun."

Volgens Gulikers zijn bestuurders zich hiervan bewust waardoor ze geneigd zijn om onder druk onverantwoorde risico's te nemen voor succes op de korte termijn: "In de wetenschap dat men persoonlijk geen financieel risico loopt."

Publiek geld

Dat er publiek geld naar de clubkassen vloeit, gebeurt regelmatig. Zo heeft VVV-Venlo met succes een zogenoemde WHOA-procedure afgerond. Hierbij wordt, simpel gezegd, een gedeelte van de schulden kwijtgescholden na tussenkomst van de rechter.