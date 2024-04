Langere reclames op YouTube leveren Google hogere winst op

Reclameblokken van meer dan 100 seconden in de YouTube-app op de tv zijn geen uitzondering meer. Mede door die advertenties heeft het moederbedrijf van Google, Alphabet, een buitengewoon goed kwartaal achter de rug dat de verwachtingen van analisten overtreft.

De inkomsten van Alphabet stegen met 15 procent naar 80,5 miljard dollar (75 miljard euro). De winst liep op naar 23,7 miljard dollar. Op de beurs gaat het aandeel later vandaag waarschijnlijk stijgen. Het lijkt erop dat het bedrijf vanwege die goede cijfers later vandaag als de handel start op de beurs voor het eerst meer dan 2000 miljard dollar waard is.

Beleggers zijn niet alleen enthousiast over de gestegen inkomsten. Ook de aankondiging dat het bedrijf voor het eerst een deel van de winst, dividend, gaat uitkeren aan aandeelhouders doet het goed. Het bedrijf keert over het eerste kwartaal meer dan 2 miljard euro uit.

Eerder dit jaar besloot Meta, moederbedrijf van Facebook, ook dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Reclames

Verreweg het meeste geld wordt verdiend met reclames bij Google-diensten. Bij videoplatform YouTube stegen de inkomsten relatief het hardst, met ruim 20 procent.

Eind vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat reclameblokken op tv-apps langer zouden worden. Daar staat tegenover dat er minder snel een nieuw reclameblok is te zien.