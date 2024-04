Dieuwertje Blok moet neus laten amputeren en legt werk neer

Dieuwertje Blok (66) legt voorlopig al haar werkzaamheden neer, zegt ze in een interview met de Volkskrant. Ook verdwijnt de presentatrice voorlopig uit de openbaarheid. Ze moet een operatie ondergaan "die verminkend is".

Haar neus moet vanwege kanker worden geamputeerd. Het is niet gelukt om de ziekte op een andere manier aan te pakken.

Met het interview in de Volkskrant probeert Dieuwertje Blok mensen voor te bereiden op "grote schrik", zoals ze het zelf noemt. "Ik zal op een gegeven moment toch weer naar buiten moeten en dan vind ik het een prettig idee dat mensen weten wat het is en hoe ik erin sta."

De ziekte begon bij Blok met een klein hard plekje in haar neus, later bleek dat het huidkanker was. Dat leek makkelijk te bestrijden, maar dat bleek niet zo te zijn. En nu is dus vastgesteld dat haar neus moet worden weggehaald om het risico op uitzaaiingen te voorkomen.

De toekomst van Dieuwertje Blok bij het programma waar ze het meest bekend van is (het Sinterklaasjournaal) is nog onzeker. Met een mooie prothese ziet ze nog een kans, al twijfelt ze. "Ik kan me ook voorstellen dat het daar helemaal voor me stopt."

'Deur altijd open'

Omroep NTR spreekt van een heel nare, zware en haast onvoorstelbare situatie waarin de presentatrice is beland. "Maar Dieuwertje vliegt het aan met de humor en het optimisme dat we van haar kennen. We denken nu eerst en alleen aan haar herstel want de gezondheid van Dieuwertje is natuurlijk het allerbelangrijkst."

De omroep houdt de deur naar het Sinterklaasjournaal open. "We gaan ervan uit dat ze terugkomt." Dat programma presenteert ze al sinds 2001.

Blok begon in 1980 als omroepster voor de KRO en is sindsdien veelvuldig op televisie te zien geweest. Op de radio is ze regelmatig te horen op de zender NPO Klassiek. Haar programma wordt voorlopig gepresenteerd door Maartje Stokkers.