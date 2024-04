Evenementenlocatie Rijswijk verzet zich tegen verbod op Eritrees feest

Event Plaza in Rijswijk is het niet eens met het verbod op een Eritrese bijeenkomst eind mei. Dat schrijft de eigenaar van het zalencentrum in een brief aan burgemeester Huri Sahin van Rijswijk, die in handen is van Omroep West.

De burgemeester besloot dinsdag geen toestemming te verlenen voor de bijeenkomst omdat ze het veiligheidsrisico inschat als "levensgroot". Vorig jaar vielen er bij Event Plaza bij een massale vechtpartij tussen Eritreeërs gewonden.

De eigenaar is van plan de bijeenkomst van zo'n 800 mensen op 25 mei door te laten gaan. Het zou gaan om "een samenkomst" die door de grondwet wordt beschermd. De eigenaar wil met de burgemeester in gesprek over eventuele maatregelen en stapt anders naar de bestuursrechter, zo staat in de brief.

Ongeregeldheden

Binnen de Eritrese gemeenschap zijn er spanningen tussen twee groepen: tegenstanders van het Eritrese regime en regeringsgezinde Eritreeërs. De spanningen leidden de laatste jaren tot ongeregeldheden bij een aantal bijeenkomsten in Nederland. In februari waren er rellen rond een bijeenkomst van Eritreeërs in Den Haag.

Vorig jaar vielen er gewonden bij een massale vechtpartij bij zalencentrum Event Plaza in Rijswijk, hetzelfde zalencentrum dat geregeld is voor de mogelijke bijeenkomst volgende maand.

Aangemeld

Het Eritrese bevrijdingsfeest is door de Federatie van Eritrese Gemeenschappen in Nederland (FEN) aangemeld bij de gemeente. Niet om goedkeuring te krijgen, maar voor de veiligheid van de genodigden, zo staat in een eerdere brief aan de burgemeester. De FEN wilde de burgemeester tijd geven om eventueel maatregelen te treffen, zo staat in de brief. Volgens de FEN gaat het om een besloten bijeenkomst.

Burgemeester Sahin heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de brief.