Sanquin gaat samenwerken met Facebook om donoren te werven

Bloedbank Sanquin gaat samenwerken met Facebook om mensen aan te moedigen bloed te geven. Nederlanders kunnen op hun profiel aangeven dat ze donor zijn. Zo hoopt de bloedbank meer donoren te werven.

"Een van de meest voorkomende redenen voor mensen om donor te worden, is dat ze erover horen van vrienden of familie", zegt Sanquin-bestuurder Daphne Thijssen-Timmer. "Door deze samenwerking kunnen mensen makkelijk aan anderen laten zien dat ze bloed- of plasmadonor zijn, en daardoor vrienden en familie aan het denken zetten", zegt ze.

Met de helft gestegen

De bloeddonatietool van Facebook werd in 2017 al gelanceerd en wordt inmiddels in 23 landen ingezet. "Er zijn landen waar het aantal bloeddonoren met de helft is gestegen", zegt een woordvoerder van Sanquin. Ze benadrukt dat donoren zelf bepalen of ze hun donorschap op Facebook delen en dat de tool geen gegevens van gebruikers opslaat.

Elke week zijn er meer dan 16.000 bloeddonaties nodig in Nederland. Gedoneerd bloed kan het leven redden van mensen die veel bloed hebben verloren, bijvoorbeeld bij een ongeluk of bevalling. Ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan, krijgen tussendoor vaak bloedtransfusies om aan te sterken.

Genezen coronapatiënten

Sanquin wil met de samenwerking ook genezen coronapatiënten aanmoedigen om bloedplasma af te staan. Daarvan wordt een medicijn gemaakt dat kwetsbare mensen tijdelijk beter beschermt tegen het coronavirus.