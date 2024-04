Wekdienst 26/4: Lintjesregen in aantocht • Wilders op congres radicaal-rechts in Boedapest

Wat heb je gemist

Schapen en runderen mogen vanaf nu worden gevaccineerd tegen blauwtong. Dat heeft demissionair minister Adema besloten na groen licht van het Bureau Diergeneesmiddelen en de Commissie toelating diergeneesmiddelen, twee belangrijke adviescolleges.

De verwachting is dat binnen enkele dagen tot een week een miljoen doses vaccin beschikbaar zijn in Nederland. Twee weken later volgt nog een levering van een miljoen vaccins.

"De afgelopen periode is verschrikkelijk geweest voor zowel de dieren die met het blauwtongvirus besmet waren als de houders van deze dieren", schrijft de minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Boerenbrancheorganisatie LTO is blij met de goedkeuring van het vaccin. "Het is fantastisch nieuws", zegt Saskia Duives, voorzitter van de vakgroep schapenhouderij.

