Havenstad Hamburg ziet Rotterdam als afschrikwekkend voorbeeld

Hamburg wil er alles aan doen om niet in dezelfde situatie terecht te komen als Rotterdam en Antwerpen. Dat zegt wethouder Andy Grote (SPD), die in Duitslands grootste havenstad verantwoordelijk is voor politie en openbare veiligheid.

De wethouder spreekt met Nieuwsuur op de dag dat de burgemeesters van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg de noodklok luiden bij de Duitse minister van binnenlandse zaken Nancy Faeser. Ze willen meer internationale samenwerking in Europa, maar ook met de landen in Latijns-Amerika waar de drugs vandaan komen.

Wethouder Grote van Hamburg bezocht samen met de drie burgemeesters al eerder landen in Latijns-Amerika om daar afspraken te maken voor betere samenwerking. "Als we alleen al voor elkaar krijgen dat ze ons waarschuwen zodra verdachte containers op weg zijn naar Europa, is dat een verbetering", zegt Grote.

Netwerken

In zijn aanpak van de illegale drugsimport, richt de wethouder in Hamburg nu een speciaal veiligheidscentrum in waar alle betrokken diensten - als douane, politie, Openbaar Ministerie en de havenautoriteit - samenwerken. "De drugscriminelen hebben uitstekende netwerken, dus wij moeten het nog beter doen."

Een groot deel van de drugscriminaliteit vormt zich rond de handel in cocaïne. Dat komt vooral binnen in Antwerpen, Rotterdam en Hamburg. Samen hebben de drie havens in tien jaar tijd de hoeveelheden onderschepte cocaïne zien vertienvoudigen.

De zogeheten uithalers, jonge criminelen die in opdracht drugs uit containers halen, zagen ze in Hamburg vorig jaar zomer ook heel even. "Ineens waren er Nederlandse jongemannen met rugzakjes die over de hekken klommen. Ze bleken snijbranders en ander gereedschap bij zich te hebben", zegt Grote.

De gemeente schroefde de beveiliging van de containerhaven toen dusdanig op, dat de uithalers weer verdwenen. Grote: "Het feit dat het Nederlanders waren, laat ook zien dat onze criminelen nog niet op dit idee waren gekomen. Dat willen we graag zo houden."

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, zegt de zware criminaliteit een probleem is van veel grote Europese steden. "Het is echt een Europees vraagstuk. Natuurlijk zien we in Rotterdam dat onze kwetsbare wijken gebukt gaan onder de criminaliteit. Dat de jongeren blijkbaar makkelijker te interesseren zijn voor handel in drugs, in het uithalen in de haven, dan in de goeie opleiding. We moeten ingrijpen om jonge mensen te motiveren voor een gewone loopbaan in het gewone onderwijs."

Narcostaat

Legalisering van cocaïne om de criminaliteit een halt toe te roepen - zoals burgemeester Femke Halsema van Amsterdam onlangs bepleitte - is volgens wethouder Grote in Hamburg onbespreekbaar. "Ook omdat we uit andere Nederlandse bronnen hebben begrepen dat de ellende bij jullie juist begon net de legalisering van cannabis."

Halsema zei begin dit jaar dat Nederland zonder fundamentele koerswijziging een "narcostaat" dreigt te worden. Ze is voorstander van het reguleren van de handel in harddrugs om die zo uit handen te nemen van zware criminelen. Politie, justitie en demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) lieten weten daar niets in te zien.

Aboutaleb vindt dat het reguleren of legaliseren van drugs suggereert dat "die criminelen met pensioen gaan". "Dat ziet hij niet gebeuren. "De criminelen verschuiven weer naar andere handel, wapens bijvoorbeeld. Ze gaan echt niet stoppen."

Ook de partijen die nu praten over de vorming van een nieuw kabinet - PVV, VVD, NSC en BBB - zijn eerder voor een repressiever dan liberaler drugsbeleid.