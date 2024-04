Rutte bezoekt Erdogan in de hoop op steun voor NAVO-baan

Demissionair premier Rutte is vandaag in Istanbul voor een bezoek aan de Turkse president Erdogan. Dat doet hij niet namens de Nederlandse regering, maar om te praten over zijn ambitie secretaris-generaal van de NAVO te worden. President Erdogan, die binnen de NAVO geregeld dwarsligt, kan Ruttes toekomstige carrière namelijk maken of breken.

Alleen Hongarije, Slowakije, Roemenië en Turkije moeten nog worden overtuigd van Ruttes geschiktheid voor de hoogste post binnen het bondgenootschap. Turkije is in dat rijtje, als een van de grootste NAVO-landen, de belangrijkste. En dus hangt hangt er veel af van de ontmoeting van vandaag.

Het bezoek aan Turkije is in veel opzichten anders dan gebruikelijk. Rutte komt niet met het regeringsvliegtuig, maar kocht zelf een vliegticket voor een gewone lijnvlucht. Hij is door Erdogan uitgenodigd in Istanbul, en niet in de hoofdstad Ankara, waar de regering zetelt.

De ontmoeting is op korte termijn georganiseerd en de exacte locatie is nog niet bekendgemaakt. Van de Rijksvoorlichtingsdienst reist niemand met de demissionair premier mee. Wel wordt hij in Istanbul begeleid door de Nederlandse ambassadeur.