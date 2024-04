Drukte verwacht op wegen en luchthavens door meivakantie

Meivakantie populair

De meivakantie duurt dit jaar op alle scholen van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei. Scholen kunnen er echter voor kiezen om aan die week nog een week vast te plakken, wat op veel plekken ook gebeurt. Ook zijn er scholieren die deze week al hun eerste vakantieweek hadden.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) constateerde eerder deze week al dat de maand mei een populaire vakantiemaand is. Een op de vijf Nederlanders is van plan om dan weg te gaan. Ook reisbrancheorganisatie ANVR kwam twee maanden geleden met die conclusie. In januari waren er 9 procent meer boekingen voor de meivakantie dan een jaar eerder, toen januari volgens de branche ook al een topmaand was.