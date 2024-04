Investeringsfonds achter Douglas en Lipton gaat naar de beurs

Investeringsfonds CVC gaat vandaag naar de beurs. Het bedrijf gaat aandelen verhandelen in Amsterdam, in de hoop om ruim een miljard euro aan investeringen op te halen.

Het fonds zelf is niet heel bekend, maar het is een hele grote speler in de financiële wereld. Het bedrijf heeft in ruim 120 bedrijven wereldwijd geïnvesteerd.

Onder de merken die onder CVC vallen, zijn parfumerieketen Douglas en theemerk Lipton. Dat laatste merk nam het fonds in 2021 over van Unilever. CVC heeft ook geïnvesteerd in diverse sportdivisies, zoals de Spaanse voetbalcompetitie en het vrouwentennis.

In Nederland heeft het fonds een meerderheidsaandeel in AnQore, een leverancier van chemicaliën gevestigd op het Chemelot-terrein in Geleen.

Eerder beursgang uitgesteld

CVC wilde al eerder naar de beurs in Amsterdam, maar dat werd uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en daarna de spanningen in het Midden-Oosten. De beurs was in die tijd onrustig en dat is geen gunstige situatie voor een bedrijf om geld op te halen.

Cosmeticaketen Douglas is zelf ook dit jaar de beurs op gegaan, in Frankfurt. Daar ging de beursgang niet als gehoopt, het bedrijf haalde minder geld op dan het wilde binnenhalen.