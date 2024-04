Bijna kwart bestelauto's mag zero-emissiezone volgend jaar niet in

Bijna een kwart van alle bestelauto's mag vanaf volgend jaar een flink aantal Nederlandse steden niet meer binnenrijden omdat ze te vervuilend zijn. Dat heeft het CBS berekend.

Busjes die CO2 uitstoten worden vanaf 1 januari 2025 gefaseerd de (binnen)steden uitgestuurd, tenzij ze een vrijstelling of ontheffing krijgen. Het gaat om voertuigen die vallen in de zogeheten emissieklasse 4 of lager (hoe lager het getal, hoe meer een auto uitstoot).

Op 1 januari van dit jaar stonden 228 duizend bestelauto's geregistreerd die in de vervuilende categorie vallen. Het aandeel bestelauto's met een lage emissieklasse neemt wel af, volgens het CBS. In 2020 had nog 39 procent van alle bestelauto's een emissielabel van 4 of lager.