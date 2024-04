Tweede Kamer wil toch bestrijdingsmiddel voor door fruitvlieg geplaagde kersen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om een exotische fruitvlieg te bestrijden.

BBB diende een motie daartoe in die wordt gesteund door PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, FvD en JA21. De partijen vrezen dat de "Nederlandse kersen dreigen te verdwijnen" omdat bepaalde bestrijdingsmiddelen mogelijk geen vrijstelling meer krijgen, dat wil zeggen dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het gebruik niet meer toelaat.

Donderdagochtend was de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) naar de Tweede Kamer gekomen om de zorgen van de kersenfruittelers over te brengen. Ze vrezen voor hun oogst als ze niets mogen doen aan de zogenoemde suzuki-fruitvlieg, die eitjes legt in groeiende kersen die vervolgens gaan rotten.

Ontsteltenis

De Aziatische fruitvlieg bedreigt al meer dan tien jaar de Nederlandse fruitkwekerijen. De telers krijgen al die jaren vrijstelling voor het gebruik van twee gewasbeschermingsmiddelen, Exirel en Tracer. Maar dit jaar wil het ministerie die niet afgeven, tot ontsteltenis van de ruim honderd Nederlandse kersentelers.

Het ministerie zegt zijn besluit te baseren op een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die voerde de afgelopen jaren controles uit bij kersentelers en daaruit bleek dat zij zich niet hielden aan "de voorschriften voor de veilige toepassing van de bestrijdingsmiddelen", aldus een woordvoerder van het ministerie. Verkeerd gebruik van de beschermingsmiddelen vormt een gevaar voor het oppervlaktewater.

Straatbeeld

De Kamer is het niet eens met het besluit van het ministerie en vreest dat door faillissementen "de kers uit het straatbeeld van Nederland verdwijnt". De partijen vinden het ook oneerlijk omdat de bestrijdingsmiddelen in Duitsland wel zijn toegestaan.

Landbouwminister Adema begrijpt de zorgen uit de Kamer en zegt dat hij zoekt naar een oplossing. Hij ziet dat steeds meer kersentelers de bestrijdingsmiddelen steeds beter gebruiken. "Ik ben in gesprek", zegt hij. Hij hoopt snel met een oplossing te komen.