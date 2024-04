Ajax richt blik vooruit en is per direct op zoek naar nieuwe algemeen directeur

Ajax is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, of zoals de Amsterdammers het zelf noemen: een CEO. Dat is het belangrijkste nieuws dat donderdagavond werd gemeld door Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van de club.

Inmiddels is duidelijk dat de aanvankelijk beoogde algemeen directeur Alex Kroes de functie definitief niet gaat invullen. Hij wordt na een maand van opvallende wendingen en juridische strubbelingen technisch directeur, dus moet Ajax alsnog op zoek naar een CEO.

Eerst tijdelijk, dan definitief

"Wat we nu moeten doen, is kijken of iemand het tijdelijk wil doen", vertelt Van Praag. "De regel bij de KNVB is, dat je binnen zestig dagen een nieuwe directeur moet hebben. Die zoektocht is vanaf vandaag gestart."

Geïnteresseerden zouden hun cv dus kunnen opsturen naar de Johan Cruijff Arena, maar die worden wel ontvangen door een uitgeklede raad van commissarissen. Drie van de zes leden stapten namelijk op.

"Er gaat een aantal commissarissen weg", erkent Van Praag. "Dus ook dat gat moeten we zien te vullen."