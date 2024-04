Vaccin tegen blauwtong beschikbaar, dierenartsen starten snel met inenten

Schapen en runderen mogen vanaf nu worden gevaccineerd met het vaccin tegen blauwtong. Dat heeft demissionair minister Adema besloten na groen licht van het Bureau Diergeneesmiddelen en de Commissie toelating diergeneesmiddelen, twee belangrijke adviescolleges.

De verwachting is dat binnen enkele dagen tot een week een miljoen doses vaccins beschikbaar zijn in Nederland. Twee weken later volgt er nog een levering van een miljoen vaccins.

"De afgelopen periode is verschrikkelijk geweest voor zowel de dieren die met het blauwtongvirus besmet waren als de houders van deze dieren", schrijft de minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Adema is "zeer verheugd dat er nu een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is waarmee veehouders hun dieren kunnen beschermen".

Een vreugdedansje

Ook boerenbrancheorganisatie LTO is blij met de goedkeuring van het vaccin. "Het is fantastisch nieuws", zegt Saskia Duives, voorzitter van de vakgroep schapenhouderij. "We hadden verwacht dat het veel later zou komen. We waren ook heel erg bang dat met het stijgen van de temperatuur de muggen die de ziekte verspreiden weer zouden gaan vliegen. En dat we dus een nieuwe uitbraak zouden krijgen." Ook Adema noemt in de Kamerbrief de spanning waarin veel veehouders zaten over een mogelijk nieuwe opleving van het virus.

De verwachting bij de LTO was ook dat een tweede uitbraak veel heviger zou zijn dan de eerste. "We hielden ons hart vast. Ik heb toen het bericht kwam een vreugdedansje op mijn bureau gedaan. Dit was het beste nieuws dat we in hele lange tijd gehad hebben." Volgens Duives kan er zo snel worden ingeënt dat er geen dieren meer ernstig ziek zullen worden.

Deze boer schoot afgelopen najaar vol toen hij tijdens een bezoek van de koning en minister Adema over zijn situatie vertelde. Hij verloor tientallen schapen aan blauwtong: