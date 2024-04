Van Gerwen strandt op verjaardag in halve finales Premier League, Littler wint avond

Geen verjaardagscadeau voor de jarige Michael van Gerwen. De darter slaagde er in de dertiende speelronde van de Premier League niet in de finale te bereiken. In de halve eindstrijd boog hij met 6-2 voor de Engelsman Rob Cross.

Van Gerwen had eerder op de avond wel van Peter Wright gewonnen in de prestigieuze dartscompetitie. Toen kwam de 35-jarige Brabander terug van een 3-1 achterstand om vervolgens met 6-3 te winnen. Tegen Cross kwam Van Gerwen aanvankelijk met 2-0 achter, maar het lukte hem om de stand weer gelijk te trekken. Daarna verloor hij echter vier legs op rij.

Van Gerwen, zevenvoudig winnaar van de Premier League, staat dit jaar op de vierde plek op de ranglijst, voldoende voor een play-offplaats.

Littler wint finale

In de finale moest Cross uitkomen tegen tienersensatie Luke Littler. Eerder op de avond versloeg Littler Nathan Aspinall op spectaculaire wijze, nadat Aspinall vijf kansen op de zege had gemist. Littler bleek ook voor Cross een maatje te groot. De 17-jarige won met 6-2.