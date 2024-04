Kroes opgelucht na terugkeer: ‘Maar neem consequenties als AFM vindt dat ik fout was’

Loopt de bestuurlijke soap van Ajax dan eindelijk op zijn einde? In een speciaal belegd crisisberaad op Sportpark De Toekomst, waarbij alle kopstukken van de voetbalclub aan het woord kwamen, werden de rijen gesloten en werd de blik naar voren gericht. "Ik ben vanavond al begonnen", zei hoofdrolspeler Alex Kroes.

Eerder op de dag maakte Ajax bekend dat Kroes, de beoogd algemeen directeur die werd geschorst vanwege vermeend handelen met voorkennis, toch aanblijft bij Ajax. Hij doet dat in een andere rol, als technisch directeur.

Voortschrijdend inzicht

Michael van Praag was als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) verantwoordelijk voor de schorsing van Kroes begin deze maand. Hij was destijds heel stellig in zijn oordeel: een terugkeer van Kroes, in welke positie dan ook, was onbespreekbaar. De afgelopen weken werd hij onder druk van de bestuursraad en de leden gedwongen een flinke ommezwaai maken. Van gezichtsverlies is echter geen sprake volgens Van Praag.

"Waarom zou dat zo zijn? Soms krijg je een andere mening, dat heet voortschrijdend inzicht. We hebben geluisterd naar alle reacties van leden van de club, de media, supporters, de bestuursraad en Kroes zelf. Het zou pas gezichtsverlies zijn als ik al die reacties in de wind had geslagen en we met de rvc eigenwijs waren doorgegaan."

Kroes kan dus toch door bij de club, maar Ajax zoekt nog wel een algemeen directeur. "De regel van de KNVB is dat je binnen zestig dagen een nieuwe directeur moet hebben", stelt Van Praag. "Dus de zoektocht naar een nieuwe CEO is vandaag gestart."