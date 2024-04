Manchester City dendert over Brighton heen, kampioenschap komt dichterbij

In de hevige titelstrijd in de Engelse Premier League zit Manchester City koploper Arsenal weer op de hielen. Het team van Pep Guardiola won met 0-4 van Brighton & Hove Albion en is nu nog maar één punt verwijderd van de Gunners, met een wedstrijd minder gespeeld.

Opnieuw moest City het stellen zonder Erling Haaland, die met een spierblessure kampt en afgelopen zaterdag al de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea miste.

Gemist werd de sterspeler niet, want City had honger en maakte het waar. De openingstreffer viel in de 17de minuut dankzij Kevin De Bruyne, die zijn 68ste doelpunt in de Premier League maakte, maar de allereerste met z'n hoofd. Hij vloog à la Robin van Persie richting de touwen.