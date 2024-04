'Als je ons voetbal ziet, zijn wij de terechte kampioen', straalt PSV-trainer Bosz

"We wilden laten zien dat als we kampioen worden, dat terecht is", aldus PSV-coach Peter Bosz na de wedstrijd in en tegen Heerenveen. En dus veegde zijn ploeg de vloer aan met de Friezen, het werd 0-8.

"Als je negen punten voor staat, de meeste doelpunten maakt en de meeste kansen creëert, de minste goals tegen krijgt en je ons voetbal ziet, dan denk ik dat wij de terechte kampioen zijn."

Officieus kampioen, want om de titel vanavond al te behalen, had PSV wat hulp nodig. Alleen als Feyenoord in Deventer punten liet liggen bij Go Ahead Eagles, was de onttroning van de Rotterdamse titelhouder definitief. Dat gebeurde niet, Feyenoord won met 1-3.

Maar dat de titel er gaat komen, staat zo goed als vast. En dus was de stemming bij PSV opperbest, met meegereisde supporters die fakkels in het stadion afstaken en een trainer die door de selectie op de schouders werd genomen.