Gerechtshof publiceert vonnis moordzaak te vroeg, uitspraak uitgesteld

Vier verdachten die vandaag de uitspraak zouden horen voor de moord op een 40-jarige man in 2012, moeten daar langer op wachten. Het gerechtshof in Leeuwarden publiceerde vanochtend per ongeluk een van de arresten, waarop de advocaten van alle verdachten het hof wraakten.

De zaak draait om de dood van de 40-jarige Jan Elzinga. Hij werd in 2012 doodgeschoten voor de deur van een zwembad in Marum, in Groningen. In 2012 werden twee mannen opgepakt: de schutter en degene die hem instructies had gegeven. Ze kregen celstraffen van respectievelijk vijftien en twintig jaar.

Schoonfamilie

Maar daarmee was de kous niet af. De schutter sloot in de cel een deal met het Openbaar Ministerie en werd kroongetuige. In ruil voor een strafkorting vertelde hij dat de schoonfamilie van het slachtoffer de moord had beraamd. Het gaat om de ex-partner van het slachtoffer die samen met haar broer en moeder de opdracht voor de moord zou hebben gegeven. De vierde verdachte is een tussenpersoon die het moordwapen regelde.

In 2022 begon het strafproces tegen de schoonfamilie en hun wapenleverancier. Ze werden door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot twintig jaar, maar gingen vervolgens in hoger beroep. Eind februari eiste het OM daar opnieuw celstraffen tussen de twaalf en twintig jaar tegen het viertal.

Vergissing

Vandaag zou de uitspraak in dat hoger beroep zijn. De uitspraak tegen de verdachte wapenleverancier werd echter te vroeg gepubliceerd. Volgens een van de advocaten bleek daaruit vooringenomenheid van het hof. Hij wraakte samen met de andere drie advocaten het hof.

De voorzitter van het gerechtshof noemde de voortijdige publicatie "afschuwelijk" en maakte vanmorgen excuses. "Mijn mond viel open", zei de man, die al jarenlang rechter is. "Ik heb al duizenden uitspraken gedaan, dit heb ik niet eerder meegemaakt."

Het hof berust niet in het wrakingsverzoek, maar kan noodgedwongen nog geen uitspraak doen, schrijft RTV Drenthe. Een dergelijk verzoek moet namelijk altijd in behandeling worden genomen volgens de wet. Een zogeheten wrakingskamer, bestaande uit andere rechters, beslist over het verzoek. De kamer werd vanmiddag ingesteld.

Aan het einde van de middag kwam de kamer bijeen, maar de advocaat van een van de verdachten vond dat hij de wrakingszitting daardoor niet voldoende had kunnen voorbereiden. De wrakingskamer besloot daarop dat de belangen in deze zaak te groot zijn om zonder goede voorbereiding te starten met de zitting. Daarom werd besloten om deze voor onbepaalde tijd uit te stellen.

'Buitengewoon bijzonder'

Als de kamer uiteindelijk besluit dat het wrakingsverzoek gegrond is, moeten de raadsheren van het hof worden vervangen. Dat betekent dat het hele hoger beroep opnieuw gedaan moet worden.

De advocaat van de verdachte wapenleverancier noemt de situatie "bizar". "Dit is buitengewoon bijzonder. Ik ga er zonder meer van uit dat de hele zaak opnieuw moet. Daar is bij mij geen twijfel over."