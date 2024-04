Feyenoord stelt titelfeest PSV uit met zege bij Go Ahead en is zeker van tweede plaats

Drie dagen na het winnen van het winnen van de KNVB-beker kon Feyenoord weer een bescheiden feestje vieren. Voor het eerst in dertig jaar verzekerde de - nu nog - regerend landskampioen zich in opeenvolgende seizoenen van een plaats bij de eerste twee in de eredivisie.

De vraag nu is of de coach die verantwoordelijk was voor deze prestaties volgend seizoen ook nog actief is voor Feyenoord. Arne Slot staat in de belangstelling van Liverpool en de coach zelf ziet een overgang naar 'The Reds' wel zitten.