Nieuwe 'Trêveszaal' in de maak bij ministerie BZK

De premier en zijn ambtenaren staan de komende jaren niet één, maar twee verhuizingen te wachten. Vanwege de renovatie van het Binnenhof moet het ministerie van Algemene Zaken daar op 31 juli weg zijn, maar het nieuwe geplande onderkomen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) blijkt dan nog niet beschikbaar te zijn.

In alle haast is er nu voor een "overbruggingsperiode" toevlucht gezocht bij een ander ministerie, het gebouw van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daar worden nu vier verdiepingen in gereedheid gebracht. Ambtenaren hebben op intranet gelezen dat ze moeten inschikken voor de premier en zijn ambtenaren.

Gouden plafonds?

Daar zal dan ook een alternatief moeten worden ingericht voor de Trêveszaal, waar de ministerraad elke week is. Een woordvoerder van het ministerie van BZK laat weten dat daar "geen gouden plafonds" zullen komen, zoals op het historische Binnenhof.

De verhuizing van de wekelijkse ministerraad en de ambtenaren van Rutte is al jaren in voorbereiding. Het vinden van een geschikte locatie is niet eenvoudig, omdat er allerlei veiligheidseisen zijn. Uiteindelijk viel het oog op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg.

ICT

Maar deze ruimtes bij EZK zijn nog niet klaar omdat er veel aanvullende eisen werden gesteld om de premier er goed te laten werken. Het is nog onduidelijk wanneer de tweede verhuizing daarheen zal plaatsvinden.

De bouwers van Binnenlandse Zaken zijn druk bezig. Begin augustus - na de zomervakantie - moet het pand klaar zijn. Gekeken wordt of de ICT erop aangepast kan worden en of aan de veiligheidseisen voldaan kan worden. Het is ook niet zeker of demissionair premier Rutte deze verhuizing zal meemaken, misschien zit er tegen die tijd een nieuw kabinet of hij is al vertrokken om NAVO-chef te worden.

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt nog niet te weten wat het nieuwe tijdelijke onderkomen gaat kosten. "Dat wordt nu uitgezocht." Vorige week werd bekend dat de renovatie van het historische Binnenhof-complex zeker 2 miljard euro gaat kosten, in plaats van de eens ingeschatte 475 miljoen euro.