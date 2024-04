Hooggerechtshof twijfelt nog over onschendbaarheid Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft laten doorschemeren waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. De rechters van het Hooggerechtshof bogen zich vandaag voor het eerst over een verzoek van Trump, die vindt dat hij als oud-president niet vervolgd kan worden voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren.

Zeker vijf van de negen rechters leken niet overtuigd van de stelling dat de Amerikaanse president altijd onschendbaarheid geniet tegen strafvervolging. Enkele conservatieve rechters neigden naar het standpunt dat presidenten wel enige immuniteit hebben.

De advocaten van Trump hadden bepleit dat een president niet goed kan functioneren als die zich zorgen moet maken over strafrechtelijke vervolging, en dat politiek gemotiveerde rechtszaken tegen oud-presidenten gemeengoed worden als een president geen volledige immuniteit heeft.

Verkiezingsfraude

Als het Hooggerechtshof oordeelt dat Trump niet volledig immuun is, kan de zaak van speciaal aanklager Jack Smith tegen Trump doorgaan. In die zaak wordt Trump verdacht van knoeien met de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij verloor van Joe Biden, maar hield valselijk vol dat er sprake was van verkiezingsfraude.

Het is één van de vier lopende strafzaken tegen de oud-president. Trump was vandaag niet bij het Hooggerechtshof in Washington aanwezig omdat hij in New York bij een strafzaak tegen hem moet zijn over het betalen van zwijggeld aan voormalig pornoster Stormy Daniels.

Vertraging

Wanneer het Hooggerechtshof met een uitspraak komt is ongewis. Opperrechter John Roberts zei "zorgen" te hebben over een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank in het nadeel van Trump, die volgens hem was gebaseerd op verkeerde argumenten. Roberts vroeg zich af of de zaak daarom niet eerst terug moet naar lagere rechtbanken.

Zo'n besluit zou een uitspraak van het Hooggerechtshof over het immuniteitsvraagstuk enorm vertragen. En daarmee is het zeer onwaarschijnlijk dat de strafzaak van speciaal aanklager Smith nog voor de presidentsverkiezingen van november van start gaat. Trump is daar als enig overgebleven Republikeinse presidentskandidaat bij gebaat.

De speciaal aanklager had het Hooggerechtshof juist verzocht om snel tot een besluit te komen.