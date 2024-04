Universiteit Leiden wil hoogleraar ontslaan om wangedrag

Opnieuw wil de Universiteit Leiden een hoogleraar ontslaan vanwege wangedrag. De hoogleraar heeft zich samen met zijn of haar partner, tevens een oud-wetenschapper aan de universiteit, jarenlang schuldig gemaakt aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, meldt de universiteit na onderzoek.

Negentien mensen dienden eind vorig jaar een klacht in over het gedrag van de hoogleraar. De universiteit richtte vervolgens een onafhankelijke onderzoekscommissie op. Bij de start van het onderzoek is de hoogleraar op non-actief gesteld en is de toegang tot de universiteit ontzegd, ook aan de partner.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stapt de universiteit nu naar de kantonrechter om het contract van de academicus zo snel mogelijk te laten ontbinden. Als de rechter het verzoek goedkeurt, mag de wetenschapper zich geen hoogleraar meer noemen en geen promovendi meer begeleiden.

Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat en op welke faculteit de hoogleraar doceert. De identiteit van de partner is evenmin bekend.

Angstcultuur

Het machtsmisbruik en de manipulatie speelden zich volgens het Leids Universitair Weekblad Mare af tussen 1990 en 2023. Volgens de universiteit veroorzaakte dat een angstcultuur onder medewerkers die grotendeels van de hoogleraar en de partner afhankelijk waren, schrijft Omroep West.

Voorzitter Annetje Ottow van het college van bestuur van de universiteit is geschokt. "Dit heeft veel mensen ernstig beschadigd en dat raakt ons diep. Onze eerste zorg betreft de melders. Mede gezien het feit dat de betreffende hoogleraar in het verleden bestuurlijke functies op de faculteit heeft vervuld, heeft het veel moed gekost om naar voren te stappen."

Behalve het pestgedrag zou de hoogleraar ook onderzoeksgegevens en onderzoeksmateriaal van medewerkers hebben opgeëist. "Dit gedrag geldt als een schending van wetenschappelijke integriteit", aldus de universiteit.

Theoretische sterrenkunde

Anderhalf jaar geleden stelde de Universiteit Leiden ook een hoogleraar op non-actief wegens "intimiderend en ongewenst gedrag". Dat ging toen om astronoom Tim de Zeeuw, die in 1991 was aangesteld als hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de universiteit. Het grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar kwam aan het licht nadat meerdere medewerkers bij de decaan klachten over hem hadden ingediend.

De universiteit heeft een onderzoek laten doen naar de misstanden. Het rapport met de adviezen van de onderzoekscommissie wordt op 13 mei gepubliceerd.