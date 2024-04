Aparte 'Catshuissessie' met scholen en politie over bestrijding jodenhaat

In het debat uitte de Kamer eensgezind zorgen over het toenemende antisemitisme in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bekladden van synagoges en het verstoren van culturele optredens, zoals bij Lenny Kuhr gebeurde. Ook veel Kamerleden zijn geschrokken van berichten dat Joodse kinderen niet meer met een keppel op straat of op reis durven. "Onacceptabel", is het breed gedeelde standpunt.

Verklaring

Het is niet de eerste keer dat de Kamer zorgen uit over het antisemitisme in Nederland. Eind vorige maand stelden dertien van de vijftien fracties een verklaring op om "op te staan" tegen Jodenhaat.

Demissionair premier Rutte zei een paar dagen later dat het in Nederland "echt de verkeerde kant" opgaat. "Ik maak me grote zorgen dat mensen met een Joodse achtergrond op dit moment worden lastiggevallen vanwege die achtergrond en vanwege de situatie in Israël", aldus Rutte.

Minister Yesigöz zei verder in het debat dat het kabinet zoveel mogelijk juridische maatregelen inzet om Jodenhaat in Nederland tegen te gaan.