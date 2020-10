Kabinet wil 25 sneltestlocaties en zeven extra grote teststraten

Het kabinet wil de mogelijkheden voor het testen op het coronavirus flink uitbreiden, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij wil onder meer dat er 25 sneltestlocaties komen. De eerste worden eind november geopend.

De sneltestlocaties gaan werken met antigeentesten. Dat zijn testen waarbij de aanwezigheid van het virus wordt vastgesteld op basis van eiwitten in plaats van genetisch materiaal. Er zijn al proeven gedaan met de nieuwe sneltesten en ze zijn goedgekeurd.

Naast de snelteststraten komen er zeven extra grote testlocaties. Daar wordt zowel met de nu al gangbare PCR-testen gewerkt, als met de nieuwe sneltesten. Als de blaastest is goedgekeurd, die binnen een minuut een uitslag geeft, kan die ook worden ingezet. Het is de bedoeling dat de grote testlocaties in elk geval in de vier grote steden en in Groningen en Eindhoven komen. De eerste moeten begin december opengaan.

Militairen inzetten

Verder gaat de GGD onderzoeken of er ook wijkgericht getest kan gaan worden, met mobiele units die worden opgezet op plekken waar veel besmettingen zijn.

Voor al deze testlocaties is veel personeel nodig. Met het ministerie van Defensie heeft het ministerie van Volksgezondheid afgesproken dat militairen in de opstartfase gaan helpen. Ook wordt met het bedrijfsleven samengewerkt voor het aanleggen van de nieuwe testlocaties.

Er worden op dit moment gemiddeld ruim 62.700 coronatests per dag afgenomen. De Jonge verwacht dat voor eind november 90.000 tests per dag worden gedaan. "Dit staat los van de introductie van sneltesten", aldus De Jonge. Begin volgend jaar is het streven om 100.000 tot 130.000 testen per dag af te kunnen nemen.

Verder worden er op dit moment ook al commerciële tests aangeboden, waar mensen ter plekke of kort na de test horen of ze een besmetting hebben.