Ajax wint in de rebound van AZ en stelt kampioenschap Twente minstens een week uit

Ajax-AZ werd afgelopen zaterdag bij een stand van 0-0 gestaakt. Aanleiding was een harde botsing na acht minuten tussen Ajax-speelster Chasity Grant en AZ-keepster Femke Liefting. De 19-jarige doelvrouw liep daarbij een een hersenschudding op en is herstellende.

Vanavond werd het restant van het duel gespeeld. Liefting werd vervangen door reservekeepster Netty Booms, die haar debuut in de eredivisie maakte. Bij Ajax was Grant afwezig, zij was ook geblesseerd geraakt bij de botsing.

Raak

Waar AZ zaterdag goed uit de startblokken kwam, was het nu Ajax dat meteen domineerde. In de 18de minuut schoot Romée Leuchter raak uit een vrije trap: 1-0. Hoewel Ajax genoeg kansen kreeg, kwam de ploeg van Suzanne Bakker verder niet tot scoren. Dat was mede te danken aan reddingen van de 17-jarige invalkeepster Booms, die het hoofd meerdere malen koel hield.

Vlak voor rust kreeg AZ nog een grote kans na een uitbraak van Romaissa Boukakar. Maar keepster Regina van Eijk tikte de bal net op tijd uit de kruising.