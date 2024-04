Nadal laat 21 jaar jongere Amerikaan Blanch kansloos in Madrid

Rafael Nadal heeft op de gravelbanen van Madrid de tweede ronde bereikt. De Spanjaard schoof op het masterstoernooi de op een wildcard spelende Amerikaan Darwin Blanch met 6-1, 6-0 aan de kant.

Nooit was het leeftijdsverschil op een masterstoernooi zo groot als bij de 37-jarige Nadal en de 16-jarige Blanch. Groot was ook het krachtsverschil tussen de Spanjaard en het Amerikaanse talent (nummer 1028 van de ATP-ranglijst): Nadal gaf geen breekkans weg en in amper een uur had hij de klus geklaard.

In de tweede ronde stuit Nadal opnieuw op Alex De Minaur (nummer 11 van ATP-ranglijst). Vorige week, bij het graveltoernooi in Barcelona, boog hij nog voor de Australiër, die nu een bye had voor de openingsronde.

Voormalig nummer één van de wereld Nadal, momenteel 512de, maakte in Barcelona zijn rentree na drie maanden afwezigheid vanwege een spierblessure. Hij won in de eerste ronde van de Italiaan Flavio Cobolli.