Ruime steun Tweede Kamer voor strengere aanpak woekerprijzen huurwoningen

De Tweede Kamer steunt het veelbesproken kabinetsvoorstel om in te grijpen in de prijzen van woningen in de vrije huurmarkt. De wet om woekerprijzen voor huurders harder aan te pakken werd deze week uitgebreid behandeld en uiteindelijk stemden vanavond PVV, GroenLinks-PvdA, NSC, D66, SP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt voor.

Dat is samen een ruime meerderheid van 112 zetels. VVD, BBB, JA21, Forum voor Democratie en SGP stemden tegen.

Lange tijd was de steun van de grootste partij PVV onzeker. De PVV vindt dat er meer gebouwd moet worden en minder migranten toegelaten moeten worden en houdt naar eigen zeggen niet van te veel regelgeving. "Maar we geven de wet het voordeel van de twijfel", zei PVV-Kamerlid Matlener gisteren in het debat.

De huren zijn volgens hem de afgelopen jaren veel te hard gestegen. Buiten de sociale sector mag een huisbaas nu nog zelf de prijs van zijn woning bepalen en door de woningnood is die vaak torenhoog.

Groot

Met dit standpunt van de PVV is de kans ook groot dat er in de Eerste Kamer een meerderheid zal zijn, ondanks de tegenstem van de VVD en de grootste partij in de Senaat, BBB. Het is nog onbekend wanneer de Eerste Kamer de wet zal behandelen en dan wordt duidelijk of de wet al per 1 juli 2024 ingaat, of anders per 1 januari 2025.