Nederlandse judoka's niet in buurt van medailles op eerste dag EK judo

Europese titel naar Russin en Kosovaarse

In de lichtste klasse (-48) veroverde de Russin Kristina Doedina de Europese titel. In de finale nam ze een aanval van Blandine Pont over en vloerde ze de Française met een beenhaak.

Olympisch kampioene Distria Krasniqi was de sterkste in de klasse -52 kg. In de finale bleek de Italiaanse Odette Giuffrida, die vier van de negen eerdere duels met de Kosovaarse gewonnen had, bijzonder taai. In de extra tijd maakte Krasniqi met een verrassende overname (waza-ari) de golden score.