Keeper Dijkstra werd privédetective, maar helpt nu Fortuna aan nieuw talent

In de donkere dagen die het Limburgse voetbal doormaakt, is de behoefte aan een knuffel van Sieb Dijkstra groter dan ooit. Want ook dat is zijn rol bij Fortuna Sittard. Bij de nummer laatst in de eredivisie, waar hij tegenwoordig de keepers traint. "De potentie die Limburg heeft, biedt ruimte voor zeker twee goede teams in de eredivisie", meent Dijkstra. Zelf zag hij 54 jaar geleden het levenslicht in Kerkrade. De belabberde staat van het voetbal in zijn geboortestreek raakt hem in het hart. Roda-Fortuna van woensdag is een lichtpuntje. Ook al is de inzet, met slechts een plek bij de laatste 32 in het bekertoernooi, vanuit sportief oogpunt niet noemenswaardig. 'Echte derby' "Maar deze wedstrijd leeft enorm, voor het eerst in vijf jaar weer een echte derby. We hebben ook een paar Limburgse jongens in de selectie, met Jorrit Smeets uit Landgraaf, Roel Janssen uit Venlo en Clint Essers uit Maastricht."

Roda JC-Fortuna Sittard (21.00 uur) is, evenals de overige vier duels van vanavond in het bekertoernooi, te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en via flitsen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Roda was jarenlang subtopper op het hoogste niveau, Fortuna onderscheidde zich met de vele talenten uit eigen opleiding. Voor Dijkstra blijven dat de twee grote clubs uit de provincie. "Roda is weer op de goede weg, met de juiste mensen op de belangrijke plekken. Ze moeten nu geduld hebben en het de komende jaren weer rustig opbouwen", zegt Dijkstra over de club waar hij ooit debuteerde als prof. Bij Fortuna resulteerde de nieuwe koers in 2018 al in promotie.

Sieb Dijkstra knuffelt met Kevin Hofland na de promotie van Fortuna in 2018 - ANP

Dijkstra sloot zich vier jaar geleden op voorspraak van toenmalig directielid Charly Chudik aan bij dat project. Aanvankelijk in de opleiding van de club, maar zijn takenpakket werd langzaam uitgebreid. "Het belangrijkste in de keuzes die ik in mijn leven gemaakt heb, is dat ik op plekken kom waar een goede sfeer heerst", benadrukt Dijkstra. "Het doet pijn dat we nu met Fortuna onderaan staan in de eredivisie, maar er is geen paniek. Ik heb er vertrouwen in dat we het redden." Alle risico's En dat straalt Dijkstra ook uit. Met zijn imposante postuur, dat hij in zijn tijd als keeper gebruikte om te heersen in zijn eigen strafschopgebied. Waarmee hij geen duel uit de weg ging, met alle risico's van dien. En waaraan hij zijn enorme populariteit en cultstatus dankte onder supporters. "Ik krijg nog steeds verzoekjes van Schotse fans om videoboodschappen in te spreken voor verjaardagen", glundert de keeper twintig jaar na zijn vertrek uit Schotland. Als held van Dundee United en Motherwell, waarmee hij ooit bijna de hegemonie van Celtic en Rangers verbrak.

Sieb Dijkstra incasseert als keeper van Dundee United een doelpunt tegen Celtic in 1998 - Getty

"Ik bewaar de mooiste herinneringen van mijn leven aan mijn zes jaar in Schotland. Ik heb nog een ingelijst shirt van Dundee United uit de cupfinal tegen Celtic. En ook dat waarin ik debuteerde namens Motherwell. De rest van mijn spullen heb ik weggegeven." Het waren de vrije jaren 90, waarin hij nog gewoon wel eens een pintje dronk met supporters. Een hoge boete kreeg, omdat hij zijn dierbare katten langs de douane mee naar Schotland had gesmokkeld. En dat alles hem vergeven werd, want elke zaterdag stond hij zijn mannetje. Jaar in, jaar uit.

Quote Ik werd benaderd door een kennis, die het vermoeden had dat zijn vrouw iemand anders had. Die ben ik toen ettelijke maanden gaan volgen. Sieb Dijkstra, keeperstrainer en tevens privédetective

Toen hij als voetballer op leeftijd raakte, kwam zijn enorme lichaam van pas als portier. "Bij houseparty's en trancefeesten. En op het industrieterrein Chemelot controleerde ik vrachtwagenchauffeurs op hun lading." En van het een kwam het ander. Dijkstra werd privédetective. "En dat word je niet zomaar, hoor. Ik heb er in totaal drie jaar aan opleidingen voor gedaan. Er komt heel wat bij kijken, je hebt te maken met een hoop rechtenkwesties. Maar mijn hart lag uiteindelijk nog steeds bij het voetbal. Het blijkt de laatste jaren helaas niet te combineren." Fraude In opdracht van het UWV stelde Dijkstra fraude aan de kaak. "Ik infiltreerde in lokale bedrijven om geldstromen te controleren, werd op een aantal verdachte zaken gezet. Het klinkt spannend en was ook echt een heel leuke tijd." "Ook werd ik benaderd door een kennis, die het vermoeden had dat zijn vrouw iemand anders had. Die ben ik toen ettelijke maanden gaan volgen. En uiteindelijk heb ik hem ook de nodige bewijzen kunnen overhandigen."

Sieb Dijkstra met de keepers Joshua Wehking en Yanick van Osch bij Fortuna - Getty

Nu speurt Dijkstra naar talent. Trots vertelt hij over de ontwikkeling van Tom Hendriks (18), die hij vanuit de Fortuna Academy naar de A-selectie loodste. En over het buitenkansje Joshua Wehking (20), door kordaat handelen overgenomen van Hamburger SV. Maar eerst stoomt hij Yanick van Osch klaar voor het grote werk. De voormalig jeugdinternational moet de druk opvoeren op eerste keus Alexei Koselev, de nationale doelman van Moldavië. "Koselev is twee meter, zelfs nog iets langer dan ik. Maar zijn stijl is anders dan de mijne vroeger. En dat moet ook wel, het voetbal evolueert. Het spel is dynamischer, de ballen komen sneller op je af. De tijd die ik had om in het veld de keuze te maken mijn doel uit te komen, is er bijna niet meer." Vroeger, toen hij nog vele handgeschreven brieven kreeg van fans. "En ik beantwoordde ze allemaal."

Paspoort Sieb Dijkstra (20 oktober 1966) keepte in Nederland voor Roda JC, AZ, RBC Roosendaal. In Schotland was hij actief voor Motherwell en Dundee United, in Engeland voor onder meer Queens Park Rangers en Ipswich Town. Twee keer werd Dijkstra in Schotland uitgeroepen tot Keeper van het Jaar (1994 en 1997). Na zijn carrière had hij een eigen keepersschool, trainde hij de doelmannen bij MVV en nu dus Fortuna Sittard.