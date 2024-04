Nederlandse homoseksuele voetballers bekend bij project dat 'coming-out day' plant

"Er zijn meerdere whatsappgroepen met spelers in allerlei landen", zegt Urban, die zich best verbaasde over het aantal voetballers dat zich meldde. "We hebben het niet de hele tijd over uit de kast komen, of niet. We hebben ook veel lol."

Urban ziet dat ook jonge voetballers zich voegen bij de groep. "Een interessante ontwikkeling. Het is de nieuwe generatie. Zij denken er op een andere manier over na."

17 mei

Naar voren treden als homoseksuele man is in het voetbal uiterst zeldzaam, maar op 17 mei zou een groep voetballers uit Duitsland er klaar voor zijn. De voetballers krijgen steun van het 'Sports Free'-project en van meerdere prominente profclubs op het hoogste Duitse niveau. Hoe groot de groep voetballers is die uit de kast wil komen, is niet bekend.

De collectieve coming-out staat gepland op 17 mei, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Het moet een startschot zijn, waarna maandelijks op de 17de sporters zich gesteund zouden moeten voelen om veilig uit de kast te kunnen komen.