Nys wint sprint bergop in tweede rit Ronde van Romandië en pakt leiderstrui

Thibau Nys heeft in de Ronde van Romandië de gele leiderstrui veroverd. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek bleef donderdag in de tweede rit zijn vluchtgenoot Andrea Vendrame en de later aangesloten Luke Plapp voor in de sprint bergop.

Nys maakte in de 171 kilometer lange bergrit lang deel uit van de kopgroep, die verder bestond uit Vendrame, Roger Adrià, Xabier Mikel Azparren en Xandro Meurisse.

Hoopvolle marge slinkt snel

Aan de voet van de 7,8 kilometer lange slotklim hadden de koplopers met drie minuten een hoopvolle marge. Die slonk in die klim echter zienderogen, vooral op de stroken met een hellingspercentage van zestien procent. De voorsprong bleek uiteindelijk maar net toereikend.

Nys en Vendrame zagen drie vluchtgenoten in de klim afhaken, maar Plapp daarvoor in de plaats langszij komen. Plapp haakte af in de sprint, het peloton finishte zestien seconden later. Koen Bouwman was de beste Nederlander en kwam als 37ste over de eindstreep.