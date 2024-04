Zes euro boete voor Sprookjesbos Valkenburg, schuldig aan gondelongeluk

Het Valkenburgse pretpark Sprookjesbos moet een boete van zes euro betalen aan een slachtoffer van een gondelongeluk twee jaar geleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Na bijna twee jaar is het onderzoek naar het ongeluk afgerond.

Op 27 mei 2022 viel een karretje van een attractie in het park enkele meters naar beneden. Er zaten twee volwassenen en twee kinderen in. Beide volwassenen en een van de kinderen raakten gewond. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte een onderzoek.

Een jaar geleden droeg de NVWA het onderzoek over aan het OM. In veel voorkomende en kleinere zaken in het strafrecht kan het OM zonder tussenkomst van de rechter zelf een straf opleggen. Dat gebeurt door het opleggen van een strafbeschikking. Zo'n beschikking kan bestaan uit een taakstraf, geldboete of schadevergoeding.

De officier van justitie bevond het pretpark in deze zaak schuldig aan twee overtredingen: zwaar lichamelijk letsel door schuld en het niet voldoen aan de zorgplicht met betrekking tot onderhoud van de attractie.

Schuld is vastgesteld

De boete voor de overtredingen is laag, omdat het Sprookjesbos al failliet was toen een van de slachtoffers het pretpark aansprakelijk stelde. Uit gesprekken met de curator bleek dat de financiële situatie van het Sprookjesbos erg slecht was: er waren geen financiële mogelijkheden meer voor het slachtoffer om bij het Sprookjesbos te verhalen, schrijft L1 Nieuws.

Het OM laat weten dat de boete is opgelegd in het belang van het slachtoffer: nu is de schuld vastgesteld bij het park en kan het slachtoffer daarmee bij de verzekeraar terecht. Doordat de zaak nu is afgehandeld, komt er voor het slachtoffer geen proces bij de rechter. Waarom het slachtoffer het park pas na zo'n anderhalf jaar aansprakelijk stelde voor het ongeluk, is niet bekend.

Failliet

Sprookjesbos werd in 1950 opgezet door Bruno Bruck. In december vorig jaar werd het park failliet verklaard, omdat het geen winst meer maakte door lage bezoekersaantallen. Toch gaat het binnenkort weer open: de Rotterdamse ondernemer Raymond Vaessens kocht het hele park op. Hij wil het verduurzamen en kijkt naar een samenwerking met de nabijgelegen rodelbaan in Valkenburg.

De attractie waar het twee jaar geleden misging, wordt wel weggehaald. "Dat ongeluk was vreselijk", zei een woordvoerder van Sprookjesbos daar vorige maand over. "Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar zolang de attractie daar staat, blijft het onderwerp van gesprek." Op de plek die de attractie achterlaat, komen mogelijk parkeerplaatsen voor bezoekers.