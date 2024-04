Haïtiaanse premier Henry weg, overgangsraad aan zet om chaos te beëindigen

Henry verbleef sinds eind februari noodgedwongen in Puerto Rico. Twee weken geleden kondigde hij al aan zijn functie neer te zullen leggen als er een overgangsraad en een interim-premier waren aangesteld. Die overgangsraad, bestaande uit negen leden, wordt vandaag ingezworen. Henry's voormalige minister van Financiën, Patrick Boisvert, start per direct als tijdelijke premier van Haïti.

De overgangsraad heeft een mandaat tot 7 februari 2026. Op die datum moet een nieuwe premier worden benoemd. Voor die tijd moeten verkiezingen worden uitgeschreven en een nieuwe kiescommissie worden aangesteld. De raad mag ook helpen bepalen hoe de plannen van een nieuwe regering eruit moeten zien.

Nog steeds chaotisch

Volgens Henry heeft zijn regering "de natie gediend in moeilijke tijden". Haïti gaat al langer gebukt onder bendegeweld en armoede. Eerder dit jaar kwam het tot een geweldsexplosie: gewapende bendes namen de internationale luchthaven over, bestormden de grootste gevangenis van het land en stichtten in de hoofdstad Port-au-Prince brand in onder meer politiebureaus en ziekenhuizen.

Henry was op dat moment in Kenia om een deal te sluiten over een VN-missie voor Haïti, die het bendegeweld onder controle moest krijgen. De premier kon vervolgens niet meer terugkeren naar zijn land. Bendeleiders eisten zijn onmiddellijke vertrek.

De situatie in Haïti is nog steeds chaotisch. Meer dan 100.000 inwoners zijn sinds de geweldsuitbarsting de hoofdstad ontvlucht. Vele duizenden anderen verblijven in provisorische schuilplaatsen in de stad. "Port-au-Prince is op dit moment haast volledig afgesloten en is door blokkades ook via zee en lucht niet te bereiken", zei de directeur van Unicef deze week.