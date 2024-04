Kansloze partij voor Rus: tennisster wint geen game tegen wereldtopper Gauff

Tennisster Arantxa Rus heeft op het graveltoernooi in Madrid een zware nederlaag geleden in de tweede ronde. Tegen Coco Gauff, de nummer drie van de wereld, won Rus geen enkele game: 0-6, 0-6.

De 33-jarige Rus pakte het eerste punt van de partij, maar in het restant had de dertien jaar jongere Gauff geen kind meer aan de Nederlandse. Voor Gauff was het haar eerste professionele double donut, waarbij een tennisster beide sets in een partij wint zonder een game te verliezen.

Kansloze missie

Voor Rus, momenteel de nummer 47 van de wereld, was het een frustrerende partij waarin ze amper kansen kreeg van Gauff. Pas in de tweede game van de tweede set wist ze enkele breakpunten af te dwingen.

Gauff, winnares van de US Open in 2023, sloeg de aanvallen van Rus echter af en maakte snel een einde aan de partij. Na 51 minuten zat de wedstrijd erop.