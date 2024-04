Schulting naar schaatsploeg Jumbo, die zich ook gaat richten op shorttrack

Suzanne Schulting maakt een opmerkelijke overstap naar Jumbo. De meervoudig olympisch kampioen shorttrack tekent een contract voor meerdere seizoenen bij de schaatsploeg van Jac Orie, tot en met de Olympische Spelen van 2026.

Het betekent niet dat Schulting zich nu al volledig gaat richten op het langebaanschaatsen, dat waar Jumbo in gespecialiseerd is. Ze blijft onderdeel van de nationale shorttrackploeg en gaat daarnaast een langebaantraject in bij Jumbo.

"Ik ben shorttracker en dat zal zeker de basis blijven", zegt de 26-jarige Schulting. "Het is vooral een mooie sporttechnische prikkel. Het is een mooie prikkel om langebaantrainingen te kunnen doen bij Jumbo. Ik ben ervan overtuigd dat langebanen mij een betere shorttrackster maakt."

'Revolutionair'

De Jumbo-schaatsploeg heeft ook shorttracksters Selma Poutsma en het 17-jarige toptalent Angel Daleman gecontracteerd. Ook zij tekenen tot en met de Olympische Spelen van 2026 en ook zij blijven gewoon trainen bij de nationale shortrackploeg onder leiding van bondscoach Niels Kerstholt.

"De basis blijft de nationale shorttrack-ploeg", aldus Schulting. "De langebaantrainingen en trainingskampen vinden bij Jumbo plaats. Dat is revolutionair. Vooral omdat we met zijn drieën zijn. Het is heel bijzonder."

Het langebaanschaatsen is niet nieuw voor Schulting. Ze combineerde beide disciplines ook richting de Olympische Spelen van 2022. "Shorttrack blijft het belangrijkste, maar ik ervan overtuigd dat er vanuit daar ook langebaansuccessen kunnen komen."

"De mogelijkheid is er altijd", vervolgt ze over eventuele deelname aan langebaanwedstrijden. "Daar blijf ik altijd open voor staan. Ik doe mijn hele leven al aan langebaanschaatsen en heb een groot hart voor de langebaan, Het moet alleen passen in het programma."