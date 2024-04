Onderzoek naar val uit woning 16-jarig meisje nog bezig, jongens vrijgelaten

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de toedracht van de val van een 16-jarig meisje uit een woning in Amsterdam, gisternacht. De twee jongens die toen zijn aangehouden zijn vrijgelaten, meldt een woordvoerder van de politie.

Gisternacht overleed het meisje aan haar verwondingen nadat ze van grote hoogte uit een pand aan de Geldersekade was gevallen. De politie ontving een melding over een groep jongeren die na het forceren van een toegangsdeur het pand binnenging. Bij aankomst vonden de agenten het meisje zwaargewond op straat. Ze werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

Getuigen

Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, renden twee Amsterdamse jongens het pand uit. Zij werden aangehouden als verdachten. Het tweetal kwam gisteravond weer vrij, meldt de woordvoerder. "Op dat moment was er geen juridische grond of noodzaak om ze langer vast te houden." Ze benadrukt dat het onderzoek nog altijd bezig is en dat de betrokkenheid van de jongens nog steeds wordt onderzocht.

Gisteren deed de politie een oproep aan getuigen om zich te melden. Verschillende mensen hebben dat gedaan, laat de woordvoerder weten. De recherche voert nu gesprekken met hen. De politie deed een specifieke oproep aan twee personen die mogelijk belangrijke getuigen zijn. Beelden van de man en vrouw kwamen naar voren in het onderzoek. De politie heeft onherkenbare beelden van hen verspreid in de hoop hun identiteit te achterhalen. Ze hebben zich nog niet gemeld.

'Geliefde leerling'

Het meisje dat overleed zat in 5 vwo op het St. Nicolaaslyceum Amsterdam Zuid. De school hoorde het nieuws gisteren in de ochtend en staakte alle lesactiviteiten. In de middag werd een bijeenkomst voor leerlingen en medewerkers georganiseerd. Daarbij was professionele hulp aanwezig om de aanwezigen te steunen.

De school had expliciet alle leerlingen uitgenodigd, ook degenen die zich vorige week misdroegen bij een uit de hand gelopen eindexamenstunt. Volgens rector Hubert Roza waren er zo'n 150 mensen aanwezig. "Ze was een heel geliefde leerling", vertelde hij tegen AT5.