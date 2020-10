Vanaf vrijdag strenge maatregelen in Frankrijk • Rutte: kabinet voor duivels dilemma

Minister De Jonge is voorzichtig met uitspraken over de beschikbaarheid van het eerste coronavaccin. Een belangrijke factor is of de vaccins bijvoorbeeld geschikt zijn voor de kwetsbare groepen. Sommige vaccins kunnen juist voor ouderen ongeschikt blijken. Maar die zijn dan weer wel geschikt voor zorgpersoneel, lichtte de minister toe in het Kamerdebat over de coronamaatregelen.

De Jonge verwacht dat op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 de eerste coronavaccins beschikbaar zijn. "Dan kunnen ook de eerste mensen gevaccineerd worden. Maar ik ben voorzichtig. Voor hoeveel mensen dat dan geldt hangt nog van allerlei factoren af."

Nederland heeft 'ingetekend' voor vaccins die bij zes bedrijven in ontwikkeling zijn. Als de aanvraag voor toelating lukt bij twee van deze producenten in het vierde kwartaal, dan komen er in de eerste maanden van 2021 voor het eerst vaccins op de markt, waarvan een deel bestemd is voor Nederland.