Van Dissel: komende dagen zijn kritiek • Reisbranche boos om reisadvies OMT

Personeelsleden binnen het onderwijs en leerlingen moeten er "met elkaar alles aan doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden". Dat schrijven de VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren in een open brief aan de onderwijssector. Om een sluiting te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, staat in de brief.

"We, maar vooral jullie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om alle regels en voorschriften altijd na te leven", schrijven de organisaties. "Het is soms lastig om in een volle school de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling te bewaren. Maar laten we er samen alles aan blijven doen om deze afstand te realiseren en laten we elkaar ook steeds weer aan deze afspraak herinneren."

De onderwijsbonden zien dat de zorgen onder ouders, leerlingen en het personeel toenemen omdat het aantal besmettingen op scholen ook toeneemt. "Die zorgen zijn natuurlijk terecht", schrijven ze. "Onderwijs geven in coronatijd kan niet zorgeloos, maar we moeten er alles aan doen om waar mogelijk die zorgen weg te nemen. Wij, als onderwijsorganisaties, houden continu de vinger aan de pols en vragen hier aandacht voor bij het kabinet."