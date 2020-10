Rutte: kabinet voor duivels dilemma • Bijna heel Oostenrijk nu 'oranje'

Een toenemend aantal coronapatiënten krijgt na een opname in het ziekenhuis niet de vereiste nazorg en dat is het gevolg van ziekteverzuim onder zorgpersoneel. Dat zegt voorzitter Sophia de Rooij van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Euregio tegen RTV Oost. Onder Euregio vallen onder meer Twente en de Achterhoek.

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg worden ook ziek, waardoor er onvoldoende mensen zijn om nazorg te bieden. "Die zorg of begeleiding is nodig, want als je behoorlijk ziek bent geweest, kun je niet ineens voor jezelf zorgen", zegt De Rooij. Ze wijst op het belang van sneltesten. "Er zit momenteel best een aantal medewerkers in quarantaine te wachten op een uitslag."

De Rooij denkt niet dat de situatie snel zal worden opgelost. "Vanwege het ontbreken van de juiste zorg of begeleiding ontstaat er een voortdurende stagnatie in de zorgketen die nog wel even aanhoudt als je de oplopende testaantallen ziet."