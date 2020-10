OMT: negatief reisadvies buitenland voor kerstvakantie • 'Duitsland wil weer lockdown instellen'

"We hadden met alles rekening gehouden, hielden alle opties open. Maar hoe het werd gebracht is ongehoord", reageert directeur van Koninklijke Horeca Nederland Dirk Beljaarts op het nieuws van gisteren dat de coronamaatregelen nog tot in december van kracht zijn.

Het stoort de directeur dat het niet eens in een officiële persconferentie is bekendgemaakt, maar "in een bijzin". "Het klonk bijna als: 'O ja, by the way...'. Dat is ongehoord. We wachten het Kamerdebat (van vandaag, red.) af. Als de sector opgeofferd wordt, is meer financiële steun nodig. Als die er niet komt, zal het aantal faillissementen flink toenemen en zal het heel druk worden bij het UWV in december."

Voorman Robèr Willemsen van KHN zegt tegen persbureau ANP moedeloos te worden van de boodschap van De Jonge. "Voor veel ondernemers is dat een zware dobber. Het eigen vermogen is vaak voor een groot deel op en de schulden stapelen zich op."