Andresen wint na vierde ook vijfde rit in Ronde van Turkije, Jakobsen tweede

Tobias Lund Andresen heeft na de vierde ook de vijfde rit gewonnen in de Ronde van Turkije. De 21-jarige renner van dsm-firmenich PostNL bleef zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen na 177,9 kilometer voor in de sprint.

Woensdag sprintte Andresen ook naar de overwinning, in wat de eerste profzege uit zijn loopbaan was. De Deen is normaal gesproken de sprintaantrekker van Jakobsen, maar mocht in Bodrum voor eigen succes gaan nadat Jakobsen was afgehaakt.