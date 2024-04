Weinstein kreeg geen eerlijk proces, vonnis voor verkrachting geschrapt

Weinstein was een van de invloedrijkste personen in Hollywood, als producent van kaskrakers als Pulp Fiction, The English Patient en Scream. Zijn val werd in 2017 ingeluid door een artikel in The New York Times, waarin actrices als Ashley Judd vertelden over seksuele intimidatie door Weinstein.

Actrice Alyssa Milano riep daarna lotgenoten op onder #MeToo ook hun verhaal te doen.

Een advocaat van slachtoffers van Weinstein noemt het terugdraaien van het vonnis tragisch en een stap achteruit. "In rechtszaken wordt wel vaker bewijs over andere zaken toegelaten als het gaat om intentie, werkwijze of opzet van de beklaagde."

Weinsteins advocaten stellen juist dat het recht hiermee zegeviert. Weinstein zelf heeft altijd zijn onschuld betoogd: seks was volgens hem altijd met wederzijdse instemming.