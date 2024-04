Honderd aangespoelde grienden gered in Australië na grote actie

Het zag er slecht uit voor de ongeveer 160 grienden die vanochtend aanspoelden aan de kust in het zuidwesten van Australië. Dertig dieren overleden 'dan ook voordat de lokale autoriteiten aan de reddingspoging konden beginnen. Maar tegelijkertijd zijn honderd van de dolfijnachtigen, tegen alle verwachtingen in, gered en weer terug de zee in.

Het was een grootschalige reddingsactie. Honderden mensen zetten zich in om de dieren te redden. "Mensen probeerden de dieren te troosten en deden hun best om te zorgen dat ze konden ademen", zegt onderzoeker Ian Wiese tegen ABC News. Ook hij deed mee aan de reddingsactie.

Hij noemde het een verbazingwekkend verhaal. De reddingswerkers hielden de dieren in leven "en toen, plotseling, vertrokken ze terug het water in." Het is nog onduidelijk hoe dat kon. Wel voegt hij toe dat het goed kan dat de grienden opnieuw op een strand zullen aanspoelen. Dat gebeurt vaker. "Maar we hebben goede hoop dat ze dat niet zullen doen", zegt hij.

Goed afgelopen

Het gebeurt vaker dat dolfijnen of walvissen aanspoelen aan de westkust van Australië. In juli vorig jaar stierven bijna honderd grienden na een tweedaagse reddingspoging. In dezelfde regio gingen in 1996 meer dan 300 grienden dood, of werden geëuthanaseerd na een massale stranding. Meestal loopt het niet goed af met de dieren en wordt euthanasie als de enige humane oplossing gezien.

"Het is heel goed afgelopen vandaag, want normaal gesproken worden er van honderd walvissen maar vijf of zes gered", zegt Wiese. Eerder zei de lokale natuurbeschermer Pia Courtis zo al veel dieren te hebben zien sterven.

De dertig dode grienden werden uit het water gesleept, zodat hun karkassen geen haaien aan zouden trekken.

In de war

Het is onduidelijk waardoor grienden stranden. Volgens wetenschappers zou het veroorzaakt kunnen worden doordat hun richtingsgevoel in de war raakt, omdat ze een zieke leider volgen of roofdieren proberen te vermijden. Ook door mensen veroorzaakte ruis kan grienden verwarren, zoals door visserij en lawaai.

Grienden staan bekend om hun hechte sociale banden. Dus als een van hen in de problemen komt en strandt, volgt de rest vaak, meldt de Universiteit van West-Australië.

Het was een apart gezicht op het strand van Australië: