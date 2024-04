Kroes gaat verder bij Ajax, niet als algemeen directeur maar als technisch directeur

Het nieuws over Kroes komt op een pikant moment. Donderdagavond staat een crisisberaad gepland op trainingscomplex De Toekomst voor leden en bestuurlijke kopstukken van de club. De schorsing van Kroes staat centraal. De bestuursraad en de raad van commissarissen zijn aanwezig, en ook Kroes zelf is van plan om te komen, zo bevestigde hij aan de NOS.

De bestuursraad, dat de macht heeft om de rvc te ontbinden, heeft een zienswijze die haaks staat op die van rvc-voorzitter Michael Van Praag. De bestuursraad vindt dat de raad van commissarissen, onder leiding van Van Praag, Kroes te snel op een zijspoor heeft gezet en serieus moest nadenken over een terugkeer "in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook". Dat is gebeurd.

'Niet doof voor geluiden'

Van Praag licht het besluit om Kroes verder te laten werken in een andere functie toe. "Wij zijn niet doof voor de geluiden om ons heen en spraken gedurende de afgelopen weken veelvuldig met mensen binnen en buiten Ajax, onder meer met de bestuursraad en uiteraard met Alex zelf. Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden met elkaar afgesproken waardoor deze verandering mogelijk werd."

"De club moet verder en wij zijn van mening dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen. Alex gaat een belangrijke rol spelen in het voetbaltechnische deel van de organisatie en zich met name richten op het aan- en verkoopbeleid", aldus Van Praag.

Kroes zelf is "zeer blij" dat er een oplossing is gevonden. "Dat we met elkaar het belang van Ajax en het voetbal voorop hebben gezet. De focus moet bij Ajax weer op het voetbal komen te liggen. We hebben de support van iedereen nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te maken."