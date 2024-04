Litouwen ontkent opmerkelijke claim uit Belarus: geen drone-aanval uitgevoerd

Ruslandcorrespondent Geert Groot Koerkamp:

"De berichten uit Belarus sluiten naadloos aan op de retoriek die voortdurend in Minsk is te horen over het samentrekken van NAVO-troepen langs de Belarussische grens in Polen en Litouwen. De oppositie zou ook geregeld proberen wapens en springstof het land binnen te smokkelen. Intussen gaat in Belarus de repressie tegen andersdenkenden onverminderd door en worden vrijwel dagelijks mensen gearresteerd.

Ondanks alle dreigende taal oogde Loekasjenko vandaag monter en sprak hij luchtig over al dan niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is sinds deze week niet alleen president, maar ook voorzitter van de 'Al-Belarussische Volksvergadering', zeg maar een soort superpresident.

Daarbij passen ook wat dreigende woorden richting het buitenland en ook de mededeling over de plaatsing van Russische kernwapens. Het besluit over de inzet daarvan ligt bij hem en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, aldus Loekasjenko. Of die kernwapens daadwerkelijk in Belarus zijn aangekomen is evenmin te verifiëren."