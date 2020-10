Los Angeles Dodgers voor het eerst sinds 1988 winnaar World Series

Voorafgaand aan de achtste inning vond een zeer opmerkelijk incident plaats. Justin Turner werd uit het veld gehaald, omdat tijdens het duel bekend werd dat hij de positief had getest op het coronavirus. Daarom miste de derde honkman de feestvreugde na afloop, al keerde hij nog wel even terug voor een teamfoto.

Oranje-international Kenley Jansen (33) behoort tot de selectie van de kampioen, maar de werper kwam niet in actie tijdens het beslissende duel.

Los Angeles Dodgers mag zich komend jaar de beste honkbalclub noemen van de wereld. In de zesde wedstrijd van de World Series werd de beslissende vierde zege geboekt op Tamp Bay Rays (3-1), waarmee het eerste kampioenschap sinds 1988 werd veiliggesteld.

De buit was nog lang niet binnen toen Turner naar de kant moest. Tot de zesde inning hield Tampa Bay dankzij een homerun van Randy Arozarena zicht op een zevende duel. Nadat de startende werper Blake Snell van de heuvel werd gehaald, roken de Dodgers hun kans.

Austin Barnes profiteerde van een wilde worp, waarna ook Mookie Betts een paar minuten later over de thuisplaat dook. In de achtste inning sloeg Betts nog een homerun.

"Het enige wat het misschien nog mooier had kunnen maken, was om nu in ons eigen Dodger Stadium te zijn", zei werper Clayton Kershaw.