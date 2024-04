Barcelona bevestigt: Xavi blijft toch na eerder aangekondigd vertrek

Xavi blijft tóch trainer van FC Barcelona. De Spaanse coach kondigde in januari aan dat hij aan het einde van dit seizoen zou stoppen als trainer van Barcelona, maar komt daar nu op terug.

"We weten dat hij midden in het seizoen een statement heeft gemaakt, maar vandaag hebben we het goede nieuws dat hij blijft en dat hij enthousiasme en vertrouwen in het project heeft overgebracht, zegt voorzitter Joan Laporta op een persconferentie.

Na de 5-3 nederlaag tegen Villareal in januari kondigde Xavi zijn vertrek aan. "Ik wil geen probleem worden voor de club. Ik denk dat de huidige situatie een koerswijziging verdient", zei hij destijds.

Laporta en technisch directeur Deco wilden hem echter behouden. Xavi staat sinds het ontslag van Ronald Koeman in 2021 aan het roer bij de Catalanen.

Geen prijzen

Barcelona maakt dit seizoen geen kans meer op prijzen. De Catalanen strandden vorige week tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League.

In de Copa del Rey werd de ploeg in de halve finale uitgeschakeld door Athletic Club de Bilbao en in de competitie staat de club op de tweede plaats, met een achterstand van elf punten op Real Madrid.